Евровидение-2019: Джамала, Данилко и Филатов снова в составе жюри украинского Нацотбора

Источник: Українські новини

Состав членов жюри Национального отбора-2019 уже определен. С 9 февраля в прямых эфирах оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на Евровидении, как и прошлый раз, будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Мы довольны этим составом жюри и пока не видим необходимости его менять. Каждый из наших судей профессионал, каждый силён в своём направлении. Они отлично дополняют друг друга. Их оценки и разность взглядов на лучшую песню создают поле для жарких дискуссий. Кто знает, может быть в этом году нас ждет что-то новое, и наши члены жюри окажутся едины в выборе победителя, – отметила Наталья Франчук, руководитель Национального отбора на Евровидение (телеканал "СТБ").

А тем временем телеканалы "СТБ" и "UA: ПЕРШИЙ" завершили прием заявок от артистов и музыкальных коллективов, желающих представить Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Согласно правилам, победители первого этапа Нацотбора – Всеукраинского предварительного отбора – будут объявлены на сайтах телеканалов "СТБ" и Общественного вещания "UA: Перший" не позднее 20 января.