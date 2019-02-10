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10.02.2019

Евровидение-2019: определены первые финалисты нацотбора

Источник: Українські новини

В субботу, 9 февраля, в Киеве состоялся первый полуфинал национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2019.

По результатам голосования зрителей и членов жюри наибольшее суммарное количество баллов получили MARUV (14 баллов), Brunettes Shoot Blondes (14 баллов) и YUKO (13 баллов), пишет Eurovision.ua.

Именно они 23 февраля будут соревноваться за право представлять Украину на международной арене в Тель-Авиве (Израиль).

В первом полуфинале на сцене выступили восемь конкурсантов: MARUV, The Hypnotunez, Brunettes Shoot Blondes, YUKO, BAHROMA, LETAY, VERA KEKELIA и ЦеШо. Порядок их выступлений определила жеребьевка.

Как голосовали зрители и судьи:

  • The Hypnotunez получили 1 балл от зрителей и 1 балл от судей
  • LETAY получили 3 балла от зрителей и 2 балла от судей
  • VERA KEKELIA получила 2 балла от зрителей и 4 балла от судей
  • ЦеШо получили 6 баллов от зрителей и 5 баллов от судей
  • YUKO получили 5 баллов от зрителей и 8 баллов от судей
  • MARUV получила 8 баллов от зрителей и 6 баллов от судей
  • Brunettes Shoot Blondes получили 7 баллов от зрителей и 7 баллов от судей
  • BAHROMA получил 4 балла от зрителей и 3 балла от судей

Отмечается, второй полуфинал нацотбора "Евровидения-2019" состоится 16 февраля. А уже 23 февраля украинцы узнают, кто именно будет представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2019 в Тель-Авиве.

 

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