Евровидение 2019 пройдет в Иерусалиме

Мир

США сообщили о санкциях против российских военных структур

Санкции вводятся в связи с нарушением законодательства США о нераспространении оружия массового поражения и средств его доставки. Речь идет о сотрудничестве в этой сфере с Ираном, КНДР и Сирией.