Евровидение-2019: стал известен новый лозунг конкурса

Источник: Українські новини

Официальным лозунгом международного песенного конкурса "Евровидение-2019", который пройдет в израильском Тель-Авиве, станет фраза Dare to Dream.

Об этом сообщили на официальном сайте Евровидения, передают Українські Новини.

Dare to Dream можно перевести как "Осмелься Мечтать". По замыслу авторов, этот лозунг должен подчеркнуть единство и разнообразие континента.

"В этом году Нетта осмелилась мечтать о Евровидении, я мечтаю, чтобы Евровидение-2020 также состоялось в Израиле. Я уверен, что все песни будут замечательными, но мы ведь можем мечтать", - прокомментировал слоган премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В то же время исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд также посоветовал будущим участникам конкурса мечтать и быть смелыми.