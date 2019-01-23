Ежик от стресса потерял все иголки

Источник: Корреспондент.net

Житель провинциального британского городка нашел в лесу необычное лысое животное.

Мужчина отнес его к ветеринарам в центр защиты животных Cuan Wildlife Rescue. Там его накормили и напоили молоком. За прожорливость ежу дали прозвище Медведь.

Специалисты определили, что он потерял иголки из-за того, что слишком рано проснулся. В центре предполагают, что это произошло из-за инфекции, которой его заразил ушной клещ. Обычно ежи находятся в спячке с ноября по апрель.

Также в центре отметили, что его лечение будет долгим и дорогим.

Ему будут массажировать кожу с экстрактом алоэ вера и делать антибактериальные ванны. После того, как у Медведя вырастут новые иголки, его отпустят в дикую природу.