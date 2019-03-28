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28.03.2019

Facebook и Instagram будет блокировать все посты с проявлением белого национализма и сепаратизма

Источник: Українські новини

На следующей недели компания Facebook, которая заблокировали российские страницы за фейки об Украине, заблокирует проявления белого национализма и сепаратизма в своей соцсети, а также в Instagram. Об этом говорится на сайте компании.

"Сегодня мы объявляем о запрете похвалы, поддержки и представления белого национализма и сепаратизма в Facebook и Instagram, который мы начнем применять на следующей неделе. Понятно, что эти концепции тесно связаны с организованными группами ненавистников и им нет места в наших сервисах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что политика компании уже давно запрещает ненавистническое обращение с людьми, основанное на таких признаках, как раса, этническая принадлежность или религия. Изначально в Facebook не применяли такое же обоснование к выражениям белого национализма и сепаратизма, потому что имели в виду более широкие концепции национализма и сепаратизма – например, такие, как американская гордость и баскский сепаратизм. Они, по мнению Facebook, являются важной частью идентичности людей.

Но представители гражданского общества и ученые-эксперты в области расовых отношений подтвердили, что белый национализм и сепаратизм невозможно отделить от идеи превосходства белой расы и организованных групп ненависти.

В Facebook подчеркивают, что хотя в дальнейшем люди все еще смогут демонстрировать гордость за свое этническое наследие, компания не потерпит похвалы или поддержки белого национализма и сепаратизма.

Контент, исполненный ненависти, будут находить и удалять с платформ компании, заявляют в Facebook.

Также в компании говорят, что людей, которые ищут термины, связанные с превосходством белых, будут перенаправлять на ресурсы, которые нацелены на то, чтобы помочь людям избавится от ненависти. Для этого будет задействована организация Life After Hate, которая была основана бывшими воинствующими экстремистами. Ее деятельность направлена на кризисную работу, образование и поддержку.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2018 Facebook создал War Room – спецотдел для борьбы с вмешательством в выборы, который будет бороться с распространением фейков.

Facebook решил изменить подход к политической рекламе осенью 2017 года, из-за скандала с вмешательством России в президентские выборы США в 2016 году. Тогда социальная сеть попала в большой скандал из-за того, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica, которая работала на Дональда Трампа на выборах в США в 2016 году, незаконно получила доступ к личной информации 87 миллионов пользователей Facebook.

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