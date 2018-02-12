Facebook теряет популярность у молодежи в США

Источник: DW

Социальная сеть Facebook продолжает терять популярность среди американских подростков и молодежи. Как утверждает компания eMarketer, специализирующаяся на исследованиях рынка, в 2018 году в США количество пользователей Facebook в возрасте от 18 до 24 лет снизится на 5,8 процента. Для подростков 12-17 лет ожидается, что пользоваться Facebook впервые будут меньше 50 процентов представителей этой возрастной категории.

Эта тенденция продолжится и в 2019-2020 годах, предполагают эксперты. Они также убеждены, что больше всего новых пользователей в возрасте от 12 до 24 лет получит мессенджер Snapchat, а также блогплатформа для фото и видео Instagram.

Facebook пока впереди

Однако Facebook с большим преимуществом остается самой популярной соцсетью в США - ее пользователями считаются 170 миллионов человек. Instagram, являющейся дочерним предприятием Facebook, пользуются более 104 миллиона человек. У Snapchat - 86,5 миллиона пользователей.

Snapchat, особенно популярный среди подростков и молодежи, пытается завоевать и более старшую аудиторию. Однако, по оценке специалистов, пока остается открытым вопрос, будет ли молодое поколение по-прежнему считать Snapchat привлекательным для себя, если более старшие поколения также будут активно пользоваться тем же мессенджером. "Это дилемма, с которой уже сейчас сталкивается Facebook", - говорят эксперты.