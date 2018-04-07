Facebook удаляет переписку Цукерберга с пользователями

Мир

Турецкие спецслужбы вывезли в Турцию 80 сторонников Гюлена

В Анкаре утверждают, что после путча турецкая разведка провела операции в 18 странах и доставила в Турцию 80 "гюленистов". Причем все это было сделано легально.