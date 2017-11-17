Фарион разругалась с журналистом из-за украинского языка

Источник: Корреспондент.net

Журналист Дмитрий Гордон и экс-нардеп от Свободы Ирина Фарион устроили перепалку в прямом эфире из-за ее предложения не давать работу и образование тем, кто не владеет украинским языком. Соответсвующее видео опубликовал 112 Украина на Уoutube.

По словам Фарион, чей язык – того и власть. Поэтому она выступает за то, чтобы украинский преобладал везде.

"Украинское государство станет независимым только тогда, когда украинский язык будет преобладать абсолютно везде! Делать это нужно жестко и безапелляционно: роботу не дать, образование не дать – и запоют сразу же на следующий день!" – заявила Фарион.



В ответ на это Гордон заявил, что выступает за то, чтобы единственным государственным языком был украинский, а в обычной жизни необходимо давать людям возможность говорить на любом языке.

В то же время журналист заявил, что во многом из-за Фарион и людей с такой же позицией Украина потеряла Крым и часть Донбасса.

"Слушая вас, я прихожу к мысли, что вы – либо агент Кремля, либо психически больная", – сказал Гордон.

После этого Фарион посоветовала журналисту срочно лечиться от "рабской зависимости".