FAZ: Мутко и Навальный - кто Путину друг, кто враг?

Источник: DW

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала комментарий своего обозревателя Петера Штурма (Peter Sturm) о временной приостановке Виталием Мутко деятельности на посту главы Российского футбольного союза (РФС) и о недопуске Алексея Навального к президентским выборам:

"Князь Потемкин, легендарный фаворит Екатерины II, вряд ли сумел бы придумать лучше. Российский футбольный союз в рождественские выходные торжественно презентовал красочную пустышку - отправил своего шефа Виталия Мутко на шесть месяцев на скамейку запасных. Такое временное наказание, не предусмотренное правилами футбольного мира, должно, по всей видимости, успокоить все более критично настроенную мировую общественность. Функционер Мутко, самое позднее после того, как ему пожизненно запретили даже посещать Олимпийские игры, должен отойти в тень. И хотя ФИФА в подобных делах не столь чувствительна как МОК, Москва должна была сделать какой-то публичный жест. В конце концов, проведение в России в будущем году чемпионата мира по футболу - это один из самых масштабных и амбициозных проектов российского руководства. Никакие тучки не должны омрачить безупречно сияющее синее спортивное небо.

Насколько лицемерным стало это временное отстранение Мутко, который в качестве министра спорта во многом был напрямую замешан в государственной системе допинга, можно проследить уже на примере того, что он остается главным организатором футбольного чемпионата мира. Это важный пост, как, впрочем, и пост вице-премьера РФ - который Мутко, разумеется, тоже сохранил. Он является частью - и это имеет решающее значение - системы Путина.

Эта система, действуя последовательно, отодвинула еще больше на политическую обочину того, кто абсолютно точно не имеет с ней ничего общего. Алексею Навальному не разрешили конкурировать с Владимиром Путиным на предстоящих президентских выборах. И не то чтобы действующий президент должен опасаться свободных выборов. Путин, однако, хочет не просто одержать победу. Он хочет иметь абсолютный контроль над страной и людьми. Внешне с течением времени он довольно близко подошел к этой цели. Однако действия против слабой оппозиции, а также представителей власти вроде бывшего министра Улюкаева свидетельствуют о большой неуверенности в кругу тех, кто получает выгоду от этой системы - как политическую, так и материальную. И хотя Владимир Путин охотно бравирует своей политической и физической силой, нельзя не осознавать, что президент не бессмертен. Переизбранию Путина в будущем году, конечно, ничего не угрожает. Однако заключительная фаза его президентства уже началась. И деление на друзей и врагов в ней будет становиться все более важным".