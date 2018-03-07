FAZ: Путин и весь остальной мир

Источник: DW

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала комментарий своего обозревателя Фридриха Шмидта (Friedrich Schmidt), посвященный позиции России по Сирии и Украине.

"В конце февраля канцлер Австрии Себастьян Курц был в Кремле и беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным. Речь, кроме всего прочего, шла и о войне в Сирии. Клише, которые произносил Курц, многие европейские политики уже знают практически наизусть: Москва оказывает огромное влияние на режим Асада. Это означает ответственность - и Москва должна способствовать тому, чтобы прекратилось кровопролитие. Страдания мирного населения Сирии невыносимы - значит, необходимо действовать, создавать гуманитарные коридоры. Эти пустые слова и беспомощность перед Путиным, которую Европа сама себе навязала, постыдны. Более того, они вредят Европе.

Российский президент слышит слова о страданиях, ответственности и влиянии уже почти 4 года. Все это известно еще со времен войны с Украиной, когда европейцы умоляли Путина повлиять на "сепаратистов" (в Донбассе. - Ред.). Все избегают открыто говорить о том, что Россия является одной из сторон конфликта на востоке Украины, по сути, она сама участвует в этой войне. Притом что в регионе, где происходит конфликт, были задержаны российские солдаты, а международные эксперты, проводившие расследование катастрофы рейса MH17, унесшей жизни 298 человек, пришли к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из российской зенитно-ракетной установки.

Лживая риторика

Слова о влиянии и ответственности дают Путину ощущение того, что он посредник, защитник и покровитель, благодаря которому могут смолкнуть орудия, но который не имеет отношения к тому, что гибнут люди.

Даже в Сирии Путин не перестает играть эту роль. Хотя там Россия уже два с половиной года абсолютно открыто проводит военную операцию. Москва чтит как героев погибших в Сирии солдат. Гордо заявляет о том, что 10 тысяч российских военных накапливают опыт участия в боевых действиях, а новые российские истребители проходят там испытание. Целью военной миссии России в Сирии официально является борьба с терроризмом. Но как показывает практика, террористом является тот, кто подвергается бомбардировке.

Просьбы европейцев "оказать влияние" и "взять на себя ответственность", которые сейчас звучат в связи с ситуацией в Восточной Гуте, мы слышали еще во времена сирийско-российско-иранской атаки на Восточный Алеппо в 2016 году.

Двойная игра Путина

Путин сам назначает правила игры своим сторонникам. Безусловно, имиджу Москвы, чьим союзником является Асад, вредит тот факт, что на его счету - большая часть из сотен тысяч погибших в этой войне. Но Кремлю удается держать дистанцию благодаря высказываниям о том, что речь идет не о самом Асаде, а о борьбе с терроризмом и о сохранении государственности Сирии. И хотя специалисты предупреждают об опасности, исходящей от Асада, для Путина он имеет особое значение, не только как союзник. Башар Асад является для Путина символом противостояния с США, которые - согласно представлениям Кремля - стремятся и в России организовать "цветную революцию" и привести к смене власти.

Чтобы уместить военные удары в Сирии в политико-дипломатические рамки, Путин предоставляет гуманитарные коридоры, проводит конференции, как, например, в конце января в Сочи, в которой принимали участие в основном доверенные лица Асада, и одновременно с этим продолжает бомбить больницы и рынки в провинции Идлиб.

Сообщения об ударах, наносимых по мирным жителям, напоминают о войне, которую Путин вел в 1999 году в Чечне - и решительно опровергаются Кремлем. Вместе с тем все соотносится с числом гражданских жертв от ударов с воздуха, наносимых в Сирии силами международной коалиции под руководством Вашингтона.

Сила и слабость Запада

Слабость европейских политиков становится очевидна даже после после громких заявлений из Парижа и Лондона, когда Асаду угрожают военными ударами в случае, если будет доказано, что он вновь прибегает к химическим атакам, используя отравляющий газ против собственного народа. Президент Франции Макрон и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон могут быть уверены в том, что их никто не сможет поймать на слове - потому что больше никто не может провести в Сирии расследование. Ведь Путин заблокировал в Совбезе ООН продление мандата специальной миссии. Ее эксперты, которые расследовали факты химатак, незадолго до этого призвали привлечь Асада к ответственности за применение отравляющего газа зарин в апреле прошлого года.

На востоке Украины санкции Запада в отношении России помогли несколько приостановить военные действия. Собственно, в Сирии Европу тоже никто не вынуждал выставлять себя настолько беспомощной. Но никто больше не решается призывать к новым экономическим санкциям против Путина из-за войны в Сирии. Наоборот, правительства Германии и Австрии способствуют продвижению строительства газопровода "Северный поток-2", который служит интересам Путина и который критикуют многие их партнеры. И все вместе радуются предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России.

Между тем европейские интересы есть и в Сирии, где идет борьба с исламским терроризмом. Это и практический вопрос - куда вернутся впоследствии из Европы миллионы беженцев. И вопрос имиджа, и того, что представляют собой европейская демократия и права человека на фоне бомбардировок, которые, согласно международной правозащитной организации Amnesty International, уже привели к "военным преступлениям эпического масштаба".

Ведь тот, кто говорит только о влиянии и ответственности, при этом даже не называя имен тех, кто ведет войну, тот, по сути, выступает в роли сообщника. Самое малое, что можно сделать Западу в этой ситуации - не выступать в роли статиста и помощника в распространении пропаганды в той двойной игре, которую ведет Путин".