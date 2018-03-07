Найти

07.03.2018

FAZ: Путин и весь остальной мир

Источник: DW

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала комментарий своего обозревателя Фридриха Шмидта (Friedrich Schmidt), посвященный позиции России по Сирии и Украине.

"В конце февраля канцлер Австрии Себастьян Курц был в Кремле и беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным. Речь, кроме всего прочего, шла и о войне в Сирии. Клише, которые произносил Курц, многие европейские политики уже знают практически наизусть: Москва оказывает огромное влияние на режим Асада. Это означает ответственность - и Москва должна способствовать тому, чтобы прекратилось кровопролитие. Страдания мирного населения Сирии невыносимы - значит, необходимо действовать, создавать гуманитарные коридоры. Эти пустые слова и беспомощность перед Путиным, которую Европа сама себе навязала, постыдны. Более того, они вредят Европе.

Российский президент слышит слова о страданиях, ответственности и влиянии уже почти 4 года. Все это известно еще со времен войны с Украиной, когда европейцы умоляли Путина повлиять на "сепаратистов" (в Донбассе. - Ред.). Все избегают открыто говорить о том, что Россия является одной из сторон конфликта на востоке Украины, по сути, она сама участвует в этой войне. Притом что в регионе, где происходит конфликт, были задержаны российские солдаты, а международные эксперты, проводившие  расследование катастрофы рейса MH17, унесшей жизни 298 человек, пришли к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из российской зенитно-ракетной установки.

Лживая риторика

Слова о влиянии и ответственности дают Путину ощущение того, что он посредник, защитник и покровитель, благодаря которому могут смолкнуть орудия, но который не имеет отношения к тому, что гибнут люди.

Даже в Сирии Путин не перестает играть эту роль. Хотя там Россия уже два с половиной года абсолютно открыто проводит военную операцию. Москва чтит как героев погибших в Сирии солдат. Гордо заявляет о том, что 10 тысяч российских военных накапливают опыт участия в боевых действиях, а новые российские истребители проходят там испытание. Целью военной миссии России в Сирии официально является борьба с терроризмом. Но как показывает практика, террористом является тот, кто подвергается бомбардировке.

Просьбы европейцев "оказать влияние" и "взять на себя ответственность", которые сейчас звучат в связи с ситуацией в Восточной Гуте, мы слышали еще во времена сирийско-российско-иранской атаки на Восточный Алеппо в 2016 году.

Двойная игра Путина

Путин сам назначает правила игры своим сторонникам. Безусловно, имиджу Москвы, чьим союзником является Асад, вредит тот факт, что на его счету - большая часть из сотен тысяч погибших в этой войне. Но Кремлю удается держать дистанцию благодаря высказываниям о том, что речь идет не о самом Асаде, а о борьбе с терроризмом и о сохранении государственности Сирии. И хотя специалисты предупреждают об опасности, исходящей от Асада, для Путина он имеет особое значение, не только как союзник. Башар Асад является для Путина символом противостояния с США, которые - согласно представлениям Кремля - стремятся и в России организовать "цветную революцию" и привести к смене власти.

Чтобы уместить военные удары в Сирии в политико-дипломатические рамки, Путин предоставляет гуманитарные коридоры, проводит конференции, как, например, в конце января в Сочи, в которой принимали участие в основном доверенные лица Асада, и одновременно с этим продолжает бомбить больницы и рынки в провинции Идлиб.

Сообщения об ударах, наносимых по мирным жителям, напоминают о войне, которую Путин вел в 1999 году в Чечне - и решительно опровергаются Кремлем. Вместе с тем все соотносится с числом гражданских жертв от ударов с воздуха, наносимых в Сирии силами международной коалиции под руководством Вашингтона.

Сила и слабость Запада

Слабость европейских политиков становится очевидна даже после после громких заявлений из Парижа и Лондона, когда Асаду угрожают военными ударами в случае, если будет доказано, что он вновь прибегает к химическим атакам,  используя отравляющий газ против собственного народа. Президент Франции Макрон и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон могут быть уверены в том, что их никто не сможет поймать на слове - потому что больше никто не может провести в Сирии расследование. Ведь Путин заблокировал в Совбезе ООН продление мандата специальной миссии. Ее эксперты, которые расследовали факты химатак, незадолго до этого призвали привлечь Асада к ответственности за применение отравляющего газа зарин в апреле прошлого года.

На востоке Украины санкции Запада в отношении России помогли несколько приостановить военные действия. Собственно, в Сирии Европу тоже никто не вынуждал выставлять себя настолько беспомощной. Но никто больше не решается призывать к новым экономическим санкциям против Путина из-за войны в Сирии. Наоборот, правительства Германии и Австрии способствуют продвижению строительства газопровода "Северный поток-2", который служит интересам Путина и который критикуют многие их партнеры. И все вместе радуются предстоящему  чемпионату мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России.

Между тем европейские интересы есть и в Сирии, где идет борьба с исламским терроризмом. Это и практический вопрос - куда вернутся впоследствии из Европы миллионы беженцев. И вопрос имиджа, и того, что представляют собой европейская демократия и права человека на фоне бомбардировок, которые, согласно международной правозащитной организации Amnesty International, уже привели к "военным преступлениям эпического масштаба".

Ведь тот, кто говорит только о влиянии и ответственности, при этом даже не называя имен тех, кто ведет войну, тот, по сути, выступает в роли сообщника. Самое малое, что можно сделать Западу в этой ситуации - не выступать в роли статиста и помощника в распространении пропаганды в той двойной игре, которую ведет Путин".

 

Новости раздела
Мир
07.03.2018
"Форум" может стать единственным ликвидируемым банком, полностью погасившим задолженность перед ФГВФЛ, НБУ и вкладчиками
Ликвидация банка (иллюстрация)
Мир
07.03.2018
Навальный сообщил о недопуске к выборам тысяч наблюдателей
Российский ЦИК не аккредитовал на президентские выборы 4,5 тысячи наблюдателей Навального. Не допущены также более 800 наблюдателей сетевого СМИ "Молния" от ассоциации "Голос".
Мир
07.03.2018
Трамп решил запретить импортную сталь, Европа в ответ готова запретить виски и джинсы
При этом в Европе призвали США отказаться от начала торговой войны
Мир
07.03.2018
Впервые за 125 лет Coca-Cola запустит в продажу алкогольный напиток
Напиток запустят в Японии
Мир
07.03.2018
Больше не хочет молчать: порноактриса подала иск на Трампа
Актриса публично не подтверждала и не опровергала информацию о связи с Трампом
Мир
07.03.2018
Рассмусен назвал ловушкой план Путина по Донбассу
Бывший генсек НАТО настаивает на мощной миротворческой акции на Донбассе. Он считает, что миротворцы обязательно должны взять под контроль границу между Украиной и Россией.
Мир
07.03.2018
Армия Асада заняла половину Восточной Гуты – СМИ
Сирийским войскам удалось отбить населенные пункты Аш-Шари и Бейт Сава в Восточной Гуте, а также разделить повстанческие силы на две части.
Мир
06.03.2018
Лондон готов на санкции против РФ, если подтвердится ее причастность к отравлению Скрипаля
Глава британского МИДа пригрозил жестким ответом, если подтвердится подозрения в причастности Москвы к отравлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля. В таком случае Лондон может рассмотреть введение санкций против РФ.
Мир
06.03.2018
Лидеры КНДР и Южной Кореи проведут саммит в апреле
Саммит Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина станет первой подобной встречей с 2000 года.
Мир
06.03.2018
Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением на поездку в Крым
Она собирается ехать в Крым только через Украину.
Мир
06.03.2018
В Греции из-за забастовки остановились поезда
Железнодорожники протестуют из-за недостатка персонала и против приватизации компании, что обслуживает подвижной состав железной дороги.
Мир
06.03.2018
На Ан-26 в Сирии погибли генерал и 26 офицеров
На борту российского самолета предположительно находился генерал-майор Владимир Еремеев, а также бойцы из частной военной компании Вагнер.
Мир
06.03.2018
Европарламент: Для РФ газ – инструмент давления
Последние события подтвердили еще большую важность немедленного сокращения зависимости от нефти и газа, поставляемых авторитарными режимами, заявили в законодательном органе ЕС.
Мир
05.03.2018
Иран пригрозил возобновить производство высокообогащенного урана
Тегеран предупредил Вашингтон о возможных последствиях в случае выхода США из соглашения по иранской ядерной программе
Мир
05.03.2018
Колонна гуманитарной помощи впервые достигла Восточной Гуты
Колонна из 46 грузовиков с гуманитарной помощью для мирных жителей впервые вошла в Восточную Гуту. При этом сирийские власти не пропустили многие медицинские грузы, например, средства для обработки ран и инсулин.
Мир
05.03.2018
"Нафтогаз" намерен обсудить с "Газпромом" изменение контрактов
Контракты необходимо привести в соответствие с нынешним законодательством Украины, утверждают в "Нафтогазе". Компания готова начать переговоры с "Газпромом", а в случае неудачи вновь обратиться в Стокгольмский арбитраж.
Мир
05.03.2018
Мэй и Трамп раскритиковали ядерные угрозы Путина
Мировые лидеры осудили заявления президента РФ Путина о новых российских ракетах. Дональд Трам и Тереза Мэй их сочли "безответственными".
Мир
05.03.2018
Минфин: Задержка транша МВФ не повлияет на бюджет
Принятие в первом чтении законопроекта об Антикоррупционном суде будет способствовать тому, чтобы Украина остались в программе МВФ, считают в финансовом ведомстве.
Мир
04.03.2018
Швейцарцы решили и дальше платить за общественное вещание
Жители Швейцарии согласны и далее платить за общественно-правовые СМИ, показывают первые данные по итогам референдума. Абонентская плата сейчас составляет 390 евро в год, ее снизят до 316 евро.
Мир
04.03.2018
Бундестаг выберет канцлера Германии 14 марта
Никого не удивит, что это будет Ангела Меркель, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, говоря о своем намерении предложить главу партии ХДС на пост федерального канцлера.
Мир
04.03.2018
Сторонник Жириновского облил водой Ксению Собчак
Мужчина со словами "Это за Жириновского" плеснул водой в Ксению Собчак. По ее словам, после этого она поскользнулась и упала.
Мир
04.03.2018
В США буря сломала дерево, посаженное 227 лет назад Джорджем Вашингтоном
Буря сломала посаженное Джорджем Вашингтоном дерево.
Мир
04.03.2018
Застрявшего в стене опоссума спасали полчаса
Хозяева дома попытались протолкнуть опоссума, но он оказался слишком толстым. Все это время испуганный зверек выпускал когти, скалил зубы и рычал.
Мир
04.03.2018
В сирийской Гуте погибли 600 человек - ООН
Резолюция по сирийскому конфликту не только не привела к прекращению огня, но и в некоторых ситуациях спровоцировала обострение обстановки, подчеркнули в организации.
"Форум" может стать единственным ликвидируемым банком, полностью погасившим задолженность перед ФГВФЛ, НБУ и вкладчиками | В Гааге возбудили дело о теракте против Boeing рейса MH17