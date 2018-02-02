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02.02.2018

FAZ: Закон об отрицании причастности поляков к Холокосту угрожает свободе мнений

Источник: DW

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала комментарий своего обозревателя Райнхарда Фезера (Reinhard Veser), посвященный возмущению Израиля и США по поводу закона об отрицании причастности поляков к Холокосту:

"Спорить о фактах в этом вопросе невозможно: это немцы придумали, спланировали и устроили геноцид живших в Европе евреев. Ужаснейшие символы Холокоста - лагеря смерти Освенцим, Треблинка, Белжец, Собибор и Майданек - были построены национал-социалистами на территории оккупированной ими Польши, чьи жители, в том числе и не еврейского, а иного происхождения, тоже становились жертвами жестокой кампании по уничтожению.

Никто, будучи хоть немного в своем уме, не станет оспаривать это. Тем безумнее выглядит то, что принятый польским парламентом закон о роли Польши в те страшные годы, привел к серьезному и опасному в своей эмоциональности кризису в польско-израильских, а вследствие этого и в польско-американских отношениях. Ввиду зверств, совершенных в период немецкой оккупации Польши, можно понять, что фактически неверное словосочетание "польские лагеря смерти" вызывает в Польше ярое недовольство - пусть даже в подавляющем большинстве случаев его используют не с целью фальсификации истории, а просто не подумав.

Польские посольства по всему миру и прежде реагировали на случаи, когда такое словосочетание использовалось публично. Причем в этом их поддерживал и Израиль. Уже хотя бы поэтому почти единодушно принятый Сеймом закон был излишним. Но будь он сформулирован более бережно и точно, по крайней мере, не нанес бы вреда.

Однако в той форме, в которой его приняли, закон представляет собой угрозу свободе мнений. Потому что он позволяет привлечь к суду также и за утверждения о коллаборационизме Польши с немецкими оккупантами. Хотя такие факты были - наряду с геройством и сопротивлением - как и везде в Европе.

Еще в период коммунистической диктатуры отважные противники режима в Польше в подполье начали открытые, зачастую болезненные дебаты о темных пятнах собственной истории. В свободной Польше эти дискуссии продолжились. Польша от этого только выиграла - и сама по себе, и в глазах своих друзей. Теперь, очевидно, по инициативе нынешней правящей партии страны, этому придет конец".

 

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