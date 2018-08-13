ФБР уволила критиковавшего Трампа сотрудника

Источник: DW

Критиковавший президента США Дональда Трампа сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) Питер Строк уволен из ведомства. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщил его адвокат Айтан Гольман. Проработавшего 21 год в спецслужбе сотрудника наказали "за политические высказывания, которые защищены Первой поправкой", заявил он.

"Наконец-то", - написал Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

По словам адвоката, в ходе внутреннего дисциплинарного производства речь шла об отстранении Строка от выполнения обязанностей на 60 дней и понижении его в должности.

Строк участвовал в расследовании команды спецпрокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Летом 2017 года сотрудник ФБР был отстранен от расследования.

Ранее стало известно об обмене Строка СМС-сообщениями со своей коллегой и любовницей Лизой Пейдж, в которых они критически высказывались о возможном президентстве Трампа. По мнению сторонников американского президента, их переписка подтвердила политическую предвзятость расследования. В свою очередь, на слушаниях в Конгрессе США Строк утверждал, что СМС-сообщения не повлияли на его работу.