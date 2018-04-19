Найти

19.04.2018

Фейк или угроза президенту? Новая пленка Онищенко

Источник: Корреспондент.net

Народный депутат Александр Онищенко бежал из страны после обвинений в махинациях и коррупции. В Украине против него продолжают расследовать уголовные дела и уже собираются передавать их в суд.

Онищенко тем временем обличает представителей украинской власти. Он утверждает, что записывал разговоры с президентом Петром Порошенко, на которых присутствуют факты коррупции со стороны главы государства. Свои пленки Онищенко уже несколько раз грозился опубликовать, но пока обнародовал только одну, и то в преддверии выхода своей книги. Книга, кстати, тоже о Порошенко.

Что в пленке?

Обнародованная запись касается дела бывшего министра экологии Украины, времен режима Виктора Януковича, Николая Злочевского. После смены власти в Украине у Злочевского начались проблемы с правоохранителями, на него завели несколько уголовных дел.

В 2015 году Генпрокуратура даже объявила Злочевского в розыск. Но потом передумала. В январе 2018 года, компания Злочевского Burisma заявила о завершении всех процессуальных и судебных дел в Украине против экс-министра и операционных компаний, входящих в состав Burisma Group.

Теперь против Злочевского в Украине расследует дело только НАБУ. Это не мешает его газодобывающим компаниям работать на территории нашего государства. Онищенко утверждает, что все это благодаря договоренности с Петром Порошенко, в результате которых президент якобы получил от бывшего министра – регионала деньги.

На записи, которую предоставил Онищенко, он якобы в разговоре с Порошенко передает предложение Злочевского “порешать” все уголовные дела за долю в компаниях экс-министра. Человек с голосом похожим на президента обещает подумать об этом и признает, что Злочевский уже поставил газа на его предприятия на 10 миллионов долларов.

“Коля хороший парень. Я подумаю, что можно сделать… Коле передавай привет”, - якобы говорит президент Онищенко о бывшем министре, который находится в Украине под следствием.

Реакция Банковой

В администрации президента назвали "фейком" записи разговора беглого депутата Александра Онищенко с якобы президентом Петром Порошенко, относительно Злочевского.

"Фейки не требуют комментариев", - заявили в президентской администрации.

Такую же позицию высказал журналистам в кулуарах Рады и глава фракции БПП Артур Герасимов.

"Мне очень легко отвечать на этот вопрос, потому что именно фракция "Блок Петра Порошенко" инициировала определенные рабочие группы и круглые столы, касающиеся фейков. А фейки мы не комментируем", - сказал он.

На уточняющий вопрос, считает ли он не  аутентичным голос президента, Герасимов ответил, что не комментирует фейки.

Что говорят в обществе

В Украине мнения насчет пленок Онищенко разделились. Одни не верят в аутентичность аудизописей, другие призывают Порошенко к ответственности. Наиболее популярное мнение – президент в любом случае должен объясниться. Если на пленках звучит неправда – подавать в суд, а не просто заявлять о том, что на фейки реагировать не стоит.

Есть и более резкие претензии к главе государства. "В любой цивилизованной стране был бы импичмент и реальный тюремный срок. Аудиозапись не оставляет сомнений и вариантов для манипуляций, Порошенко – коррупционер, как и его ближайшее окружение. Это очередное доказательство того, что президент использует свою власть для личного обогащения, и наконец-то мы получили прямые тому конкретные доказательства. Будет ли честное расследование у нас? Конечно же, нет! Вероятно, если и будет, то уже после выборов. И в зависимости от того, кого мы с вами выберем следующим президентом Украины", - заявил бывший народный депутат, оппозиционно настроенный по отношению к власти, Егор Фирсов.

Нардеп от “Батьківщини” Сергей Власенко  говорит,что украинские медиа массово замолчали тему пленок Онищенко – хотя в любой другой стране это была бы сенсация абсолютно для всех СМИ.

"Ключевая цель публикации пленок Александра Онищенко сейчас – помешать Порошенко заключить союз с «Народным фронтом» и Гройсманом по созданию объединенной политической силы и выдвижение Порошенко единым кандидатам в 2019-м”, - считает журналист Александр Дубинский.

Также стоит обратить внимание на то, что уголовное дело в отношении нардепа-беглеца Александра Онищенко и шестерых других его сообщников готово для направления в суд. Об этом руководитель НАБУ Артем Сытник заявил накануне публикации пленок.

"Если взять "газовое дело", то только сейчас мы собираемся передавать в суд обвинительный акт в отношении самого Онищенко. Уже есть разрешение на его заочное осуждение и подписано генеральным прокурором окончательное подозрение", – сказал он.

Для того, чтобы свободно перемещаться на Западе и не быть задержанным или экстрадированным по украинскому запросу Онищенко нужно доказать, что его преследование в Украине – политически мотивированное. Новые пленки, как раз идеально ложатся в эту концепцию.

 

Новости раздела
Украина
18.04.2018
Проект Кабмина об отмене желтого сигнала светофора нарушает Конвенцию ООН
Проект решения Кабинета Министров Украины об отмене желтого сигнала светофора нарушает Конвенцию о дорожных знаках и сигналах, принятую Организацией Объединенных Наций (ООН) 8 ноября 1968 года. Данная Конвенция ООН была ратифицировна указом Президиума Верховного Совета УССР №2615-VIII от 25 апреля 1974 года.
Украина
18.04.2018
В Украине замедлились реформы - МВФ
Фонд находится в переговорах с украинскими властями по поводу соблюдения условий программы Международного валютного фонда для Украины.
Украина
18.04.2018
В Киеве в троллейбусе произошла поножовщина
В Киеве на улице Малой Житомирской в троллейбусе произошла драка, по разным данным один или два человека получили незначительные ножевые ранения.
Украина
18.04.2018
Население Украины сократилось на 40 тысяч человек
Численность населения страны по состоянию на 1 марта составляла 42 млн 346,3 тысяч человек. В Украине смертность значительно превышает рождаемость.
Украина
18.04.2018
На Донбассе очень нестабильно - ОБСЕ
Улучшение работы КПП и открытие новых, выплата пенсий жителям неподконтрольных Киеву территорий, а также общая ситуация безопасности остаются актуальными темами в Минске.
Украина
17.04.2018
Единая поместная. Зачем Порошенко занялся церковью
Президент Петр Порошенко инициирует создание Украинской поместной автокефальной церкви и готов обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею.
Украина
17.04.2018
Порошенко назначил членом совета НБУ Каленского
Президент Петр Порошенко назначил по своей квоте членом совета Национального банка Николая Каленского. Об этом говорится в указе президента №102/2018.
Украина
17.04.2018
Меркель и Путин обсудили Сирию и "Северный поток-2"
Путин обвинил западные страны в агрессии против Сирии, Меркель критикует его за поддержку режима Башара Асада.
Украина
17.04.2018
Савченко прошла экспертизу с применением полиграфа
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционная) прошла процесс судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа
Украина
17.04.2018
Через два месяца в Киеве пройдет "Марш равенства за права ЛГБТ"
"Марш равенства"-2018 сможет произойти только при участии в его подготовке активной общины
Украина
17.04.2018
Супрун заявила, что 2 дозы вакцины против кори формируют пожизненный иммунитет
Иммунитет против дифтерии, столбняка и коклюша сохраняется в течение 7-10 лет
Украина
17.04.2018
В Украине количество миллионеров увеличилось на 43%
Государственная фискальная служба констатирует, что с начала декларационной кампании подали декларации 1 309 миллионеров.
Украина
16.04.2018
В начале года импорт товаров превысил экспорт на 741,1 млн долларов
В январе-феврале 2018 года импорт товаров превысил экспорт на 741,1 млн долларов.
Украина
16.04.2018
В Украине вырос дефицит внешней торговли
Негативное сальдо по итогам января-февраля составило $741,1 млн по сравнению с негативным сальдо $491,4 млн за аналогичный период 2017 года.
Украина
16.04.2018
Выплаты долгов по алиментам выросли вдвое - Минюст
Объем уплаченных долгов по алиментам вырос в 2,2 раза. Лидерами по взысканию долгов по уплате алиментов являются Одесская, Днепропетровская, Полтавская области.
Украина
15.04.2018
В Николаеве в автосалон бросили гранату
Полицейские нашли на месте происшествия фрагменты взрывного устройства, чеку от гранаты, и направили их на исследование. Жертв и пострадавших нет.
Украина
15.04.2018
Порошенко похвалил украинских военных
За последние четыре года удалось не просто возродить украинскую армию, но и превратить ВСУ на одну из самых эффективных армий в Европе.
Украина
15.04.2018
Часть Красногоровки осталась без воды
Неизвестные подожгли плавни вблизи Донецкого сельскохозяйственного техникума. Водоснабжение обещают восстановить в течение недели.
Украина
14.04.2018
В небо над оккупированным Донбассом запустили огромный сине-желтый флаг
Сегодня, 14 апреля, жители Светлодарска провести уже традиционную акцию - "Донбасс - это Украина".
Украина
14.04.2018
Порошенко освободил от уплаты ЕСВ до 1 июня организаторов финала Лиги чемпионов УЕФА
Порошенко подписал закон об освобождении от уплаты единого соцвзноса организаторов финала Лиги чемпионов
Украина
13.04.2018
Савченко прервала голодовку
Надежда Савченко, которая подозревается в подготовке теракта в правительственном квартале, согласилась прервать голодовку на три дня.
Украина
13.04.2018
Более 40 стран согласны отправить миротворцев на Донбасс - Порошенко
Еще полтора года назад никто и слушать не хотел о миротворческой миссии ООН на Донбассе. А сейчас уже десятки стран готовы принять участие.
Украина
13.04.2018
Порошенко призывает лишить РФ права вето в СБ ООН
Президент Украины считает, что Организация Объединенных Наций нуждается в реформе, которая повысит ее эффективность. Также он призвал усилить эффективность НАТО.
Украина
13.04.2018
Порошенко назвал дату окончания АТО
Новый формат - Операция объединенных сил - будет введен раньше, чем планировалось. Глава государства уверен, что он позволит украинским военным лучше реагировать на агрессию России.
Проект Кабмина об отмене желтого сигнала светофора нарушает Конвенцию ООН | Парубий подписал постановление о единой церкви