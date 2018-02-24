ФФУ рассчитывает провести в Киеве один из лучших финалов Лиги чемпионов УЕФА, - Костюченко

Источник: Українські новини

В Киевской городской государственной администрации состоялось заседание городского организационного комитета по подготовкие и проведению в столице Украины финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

В своем выступлении Первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко подчеркнул необходимость продолжения слаженной работы всех ответственных за подготовку финалов Лиги чемпионов УЕФА

«Благодарен команде городского головы В Кличко и Киевской городской государственной администрации за продуктивное сотрудничество в рамках подготовки к важнейшему для всей Украины спортивному событию. Федерация футбола Украины приложит максимум усилий, чтобы нам удалось провести один из лучших финалов Лиги чемпионов УЕФА за всю историю этого престижного турнира», - подчеркнул Костюченко.

Первый вице-президент ФФУ проинформировал Комитет об итогах уже проделанной совместной работы и очертил перечень первоочередных задач, которые необходимо решить в ближайшие недели.

Участники собрания так же заслушали информацию относительно общего состояния подготовки к проведению в Киеве финальных матчей ЛЧ УЕФА, разработки и утверждения Концепции мобильности города и информацию о подготовке комплексного плана обеспечения общественного порядка и общественной безопасности во время упомянутых спортивных мероприятий.

По итогам заседания оргкомитета была согласована и принята за основу Концепция транспортного обслуживания болельщиков на период проведения финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА, поддержано предложение УЕФА по оплате транспортной работы коммунальным предприятиям для обеспечения бесплатного проезда болельщиков и аккредитованных лиц накануне и в дни проведения матчей.