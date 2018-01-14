ФИФА осудила расистскую шутку в Twitter "Спартака"
Источник: DW
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) осудила расистское высказывание в Twitter футбольного клуба "Спартак". "Как уже часто говорилось, любая форма дискриминации на поле или рядом недопустима, ей нет места в футболе", - заявил в воскресенье, 14 января, официальный представитель ФИФА. Однако санкции на клуб может наложить только Российский футбольный союз (РФС), подчеркнули в федерации.
"Спартак" извинился за неудачное высказывание
Твит не остался незамеченным - на московский клуб обрушились обвинения в расизме. "Это свидетельствует о шокирующем уровне невежества. Это совершенно неприемлемо для крупнейшего российского клуба допускать и даже веселиться над подобными расистскими заявлениями", - заявил исполнительный директор организации "Футбол против расизма в Европе" Пиар Повар.
Позже запись была удалена из Twitter, "Спартак" принес извинения. "Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил", - процитировало заявление пресс-службы "Спартака" агентство ТАСС.