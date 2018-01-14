ФИФА осудила расистскую шутку в Twitter "Спартака"

Возмущение вызвала запись, опубликованная 13 января защитником "Спартака" Георгием Джикия на странице клуба в Twitter. Игрок снял видео, на котором футболисты из Бразилии Педро Роша, Фернандо и Луис Адриано делают упражнения во время тренировки в поле. Джикия комментирует происходящее так: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Вот она, шоколадка!" Таким же образом он подписал опубликованное видео.

"Спартак" извинился за неудачное высказывание

Твит не остался незамеченным - на московский клуб обрушились обвинения в расизме. "Это свидетельствует о шокирующем уровне невежества. Это совершенно неприемлемо для крупнейшего российского клуба допускать и даже веселиться над подобными расистскими заявлениями", - заявил исполнительный директор организации "Футбол против расизма в Европе" Пиар Повар.

Позже запись была удалена из Twitter, "Спартак" принес извинения. "Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил", - процитировало заявление пресс-службы "Спартака" агентство ТАСС.