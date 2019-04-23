Фигурантам дела Гандзюк смягчили подозрение - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Пяти подозреваемым в убийстве активистки Екатерины Гандзюк смягчили подозрение, теперь их обвиняют в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, а не убийстве.

Отмечается, что Генпрокуратура изменила обвинение Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку, обвинив их в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, что предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет. Ранее их подозревали в умышленном убийстве, что грозило строгим наказанием - лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным заключением.

Также во время заседания Грабчуку продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, из собственных источников Слидство.Инфо стало известно, что аналогично подозрение изменили и Сергею Торбину, который, по версии следствия, организовывал группу нападавших.

По данным издания, другим фигурантам дела - Алексею Левину и председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру - подозрения пока не изменяли.