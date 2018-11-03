Филарет будет просить Раду переименовать УПЦ МП

Источник: Корреспондент.net

Киевский патриархат обратится к Верховной Раде с просьбой принять закон о единой православной церкови в Украине, а также об изменении названия УПЦ МП на Русскую православную церковь в Украине, сообщил предстоятель УПЦ КП Филарет.

"Чего мы будем требовать? Это чтобы в Украине была одна украинская православная церковь и чтобы РПЦ не пряталась под названием "украинская", являясь по сути русской. И поэтому мы будем просить Верховную Раду, чтобы она приняла закон о том, что в Украине одна украинская православная церковь, а вторая православная церковь должна называться русской церковью. Тем более, богослужения совершают на церковнославянском языке, проповедь - на русском языке, защищают интересы на востоке русские", - сказал Филарет.

По его словам, после объединенная украинская церковь будет называться Украинской православной церковью.

Напомним, что сейчас готовится объединительный Собор новой церкви.

В УПЦ КП говорят, что принимать участие в объединительном Соборе смогут только те, кто обратился к Вселенскому патриарху с просьбой о Томосе, что исключает присутствие на Соборе главы УПЦ МП митрополита Онуфрия.