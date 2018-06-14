14.06.2018
Филарет пообещал после создания поместной церкви отобрать у УПЦ Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, – СМИ
Источник: Українські новини
Предстоятель неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (в миру Михаил Денисенко) заявляет, что после создания единой украинской поместной церкви Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра отойдут этой церкви.
На вопрос, о том, что будет с тремя лаврами в случае образования автокефальной украинской церкви, Филарет заявил, что "Святогорская лавра – лавра Януковича" и "лаврой никогда не была".
"Есть две лавры: Киево–Печерская и Почаевская. Кому они будут принадлежать? Украинской Церкви, потому что это украинские святыни и они не могут принадлежать Русской Церкви", - подчеркнул Филарет.
В настоящее время Киево-Печерская и Почаевская лавры находятся в ведении Украинской православной церкви (УПЦ).
Ранее "Страна.ua" сообщала, что Филарет рассчитывает на автокефалию уже в июле.
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