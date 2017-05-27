Фильму "Кроткая" украинского режиссера пророчат премию Канн

Источник: КорреспонденТ.net

Каннский фестиваль 2017 подходит к концу и уже 28 мая ожидается объявление победителей основного конкурса. По мнению ряда критиков, основным претендентом на "Золотую пальмовую ветвь" в этом году является фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая", передают "Факты".

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Среди лент, имеющих очень большие шансы оказаться призерами, также "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Хэппи Энд" Михаэля Ханеке, "Истории семьи Майровиц" Ноя Баумбаха и "Роковое искушение" Софии Копполы.

Известно, что известный российский журналист Антон Долин высказался по поводу фильма "Кроткая", отметив, что фильм "бескомпромиссный и беспощадный" и отражает реалии современной российской действительности.