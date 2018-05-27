Финал Лиги Чемпионов в Киеве: глава УЕФА доволен

Источник: Корреспондент.net

Президент УЕФА Александр Чеферин считает, что при организации финала Лиги Чемпионов в Киеве не было ни одной ошибки.

"Хотел бы поблагодарить Киев и мэра Виталия Кличко за отличную организацию финальных матчей Лиги Чемпионов. Не надо забывать, что это – самое большое спортивное событие мирового уровня, которое нелегко организовать. И вчера, и в предыдущие дни не было ни одной ошибки", - сказал Чеферин, во время встречи с мэром Киева Виталием Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

Он также добавил, что, если город смог принять такое большое событие, как финал Лиги Чемпионов, он сможет организовать любое мероприятие.

В свою очередь Кличко выразил мнение, что "все прошло очень хорошо".

"Да, мы волновались, ведь событий подобного уровня в Киеве, в Украине до этого не происходило. Но мы приложили все усилия, тщательно готовились, и мы справились", - сказал он, поблагодарив правоохранителей за слаженную и профессиональную работу.