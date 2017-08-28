28.08.2017
Финляндия не приняла корабль РФ в своем порту
Источник: КорреспонденТ.net
В Балтийской государственной академии сообщили, что власти Финляндии уведомили капитана российского учебного судна Крузенштерн об отказе в посещении Аландских островов.
"Как сообщил капитан-наставник парусника Михаил Новиков, пришло уведомление, что есть отказ в заходе в порт Финляндии, но пока самим официальным документом руководство парусника не располагает", − информировала представитель академии Ирина Образцова.
Она добавила, что в прошлом подобных проблем не возникало − процедура согласования захода судна в иностранный порт отработана, а во время предыдущего рейса парусник дважды заходил в порты Финляндии.
Решение об отказе Крузенштерну зайти в порт главного города Аландских островов Мариегамн принял Генштаб сил обороны страны, сообщает Helsinki Sanomat.
Отмечается, что РФ направила запрос относительно разрешения на посещение этой территории 18-20 сентября, однако финские власти его отклонили. В Генштабе причины отказа не объяснили.
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