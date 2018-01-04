Фискалы провели обыски в офисе "Киевстара"

Источник: Українські новини

Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) в четверг провели обыски в офисе оператора мобильной связи "Киевстар" по делу о возможной неуплате компанией налогов.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил президент "Киевстара" Петр Чернышов, передают Українські Новини.

"В "Киевстар" пришли гости! Сегодня утром к нам в главный офис пришли около трех десятков налоговых полицейских. Проникли через охрану всей вот такой бригадой, просто раздвинув наш турникет, и предъявили нам постановление Шевченковского районного суда Киева о разрешении провести обыск нашего офиса. В их составе пришли сразу четыре налоговых майора!", - сообщил он.

Чернышов добавил, что ГФС искала договоры и документы к ним, которые были заключены бывшим руководством.

"У нас уже почти два года идет суд с ГФС Украины, которая считает, что "Киевстар" недоплатил рекордную сумму - почти 1,5 млрд гривен. Мы считаем, что это дело придумано, так как компания всегда исправно и в полном объеме перечисляет все налоги и сборы в бюджет страны ", - уточнил Чернышов.

Также он добавил, что за 20 лет "Киевстар" уплатил в государственный бюджет около 52 млрд гривен налогов.