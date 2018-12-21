Fitch оценило новую программу МВФ для Украины

Источник: Корреспондент.net

Программа Международного валютного фонда является ключевым условием финансовой устойчивости Украины. Об этом говорится в заявлении агентства Fitch Ratings, пишет Интерфакс-Украина.

По его мнению, сотрудничество с МВФ должно снизить краткосрочные риски, связанные с выплатами суверенного долга и выборами в следующем году.

Потребности Украины во внешнем финансировании высоки и в дальнейшем будут только возрастать вследствие погашения в 2019 году внешних облигаций на $1,7 млрд, в 2020 году - на $2,4 млрд. Более того, Украине необходимо будет продолжить сотрудничество с МВФ и после окончания 14-месячной программы, учитывая крупные выплаты по внешнему госдолгу в 2020-2021 годах.

Fitch подчеркивает, что способность Украины платить по долгам будет зависеть от успешности программы сотрудничества с МВФ.

"Вместе с тем антиреформистский популизм, фрагментарность политических сил и сильные личные интересы в политике представляют риски для беспрепятственного выполнения программы МВФ, как это было с предыдущими программами", - говорится в сообщении.