Fitch повысило рейтинг Греции

Источник: КорреспонденТ.net

Международное агентство кредитных рейтингов Fitch Ratings вслед за двумя другими ведущими рейтинговыми агентствами мира - Standard&Poor's (S&P) и Moody's - повысило оценки долговых обязательств Греции.

Так, аналитики Fitch повысили суверенные долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Греции с уровня "CCC" до уровня "B-" с "позитивным" прогнозом. Эксперты Fitch Ratings такой шаг объясняют постоянным экономическим ростом Греции и уменьшением политических рисков.

Повышение суверенных кредитных рейтингов, как правило, приводит к снижению процентной ставки по кредитным обязательствам. Как сообщается, это уже третье подряд мировое кредитное агентство улучшило прогнозы для государственных долговых обязательств Афин.

В июле этого года международное агентство кредитных рейтингов S&P, хотя и оставило оценку на уровне "B-", но улучшило прогноз рейтинга Греции со "стабильного" к "позитивному". А агентство Moody's в июне повысило оценку кредитных обязательств Греции с "Caa3" до "Caa2".