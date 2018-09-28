Focus назвал возможную причину отравления Скрипаля

Издание, в частности, сообщает, что в 2012 году Сергей Скрипаль в сопровождении сотрудников британской разведки Ми-6 ездил в Прагу, где проинформировал чешские спецслужбы о российских шпионских сетях. Некоторых из работавших в Чехии российских шпионов Скрипаль знал еще по тем временам, когда сам работал в ГРУ, отмечает Focus.

Летом 2016 года Сергей Скрипаль передал Эстонии столь точную информацию, что в этой стране были раскрыты сразу три российских агента. Среди них - рожденный в русской семье офицер эстонской армии и его отец. Скрипаль также сообщил испанской спецслужбе CNI информацию о криминальных контактах российской мафии в Коста-дель-Соль с влиятельными политиками и чиновниками в Москве.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте 2018 года были отравлены в британском Солсбери боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". Лондон и его союзники возлагают ответственность за это нападение на Россию. Москва заявляет, что не имеет никакого отношения к этому преступлению.