Focus назвал возможную причину отравления Скрипаля
Источник: DW
Бывший двойной агент Сергей Скрипаль до конца 2017 года сотрудничал со спецслужбами сразу четырех стран НАТО, помогая им выявлять российских шпионов. Аналитики Североатлантического альянса не исключают, что Скрипаль был отравлен именно потому, что продолжал работать на западные спецслужбы и после того, как в 2010 году перебрался в Великобританию в рамках обмена шпионами, сообщает в пятницу, 28 сентября, мюнхенский журнал Focus со ссылкой на высокопоставленный источник в натовской контрразведке Allied Command Counterintelligence (ACCI).
Летом 2016 года Сергей Скрипаль передал Эстонии столь точную информацию, что в этой стране были раскрыты сразу три российских агента. Среди них - рожденный в русской семье офицер эстонской армии и его отец. Скрипаль также сообщил испанской спецслужбе CNI информацию о криминальных контактах российской мафии в Коста-дель-Соль с влиятельными политиками и чиновниками в Москве.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте 2018 года были отравлены в британском Солсбери боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". Лондон и его союзники возлагают ответственность за это нападение на Россию. Москва заявляет, что не имеет никакого отношения к этому преступлению.