Фондовый рынок США закрылся падением

Войска готовы "вмешаться" в случае, если власти страны не прекратят чистки в правящей партии

Британский премьер обвинила Москву в разжигании насилия в Украине, аннексии Крыма, нарушении границ других стран и кибератаках.

Кроме шкатулки с прахом ученые нашли также 260 статуй, имеющих культурное и историческое значение.

В Кремле заявили, что главари боевиков Захарченко и Плотницкий поддерживают предложение обмена пленными на Донбассе

По словам актрисы, бороться с таким явлением тяжело, но не невозможно

В США обнародовали еще десять тысяч документов об убийстве Кеннеди

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