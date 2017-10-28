28.10.2017
Forbes назвал богатейших людей планеты
Источник: КорреспонденТ.net
Американский журнал Forbes назвал богатейших людей планеты, разместив на первую строчку рейтинга основателя ритейлера Amazon Джеффа Безоса. Его состояние оценивается в $93,1 миллиарда.
На втором месте рейтинга расположился основатель Microsoft Билл Гейтс, его состояние оказалось меньше Безоса на $3,2 млрд. На третьем месте с состоянием $80,6 млрд расположился американский инвестор Уоррен Баффет.
На четвертой строчке оказался владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием $77,9 млрд. А замыкает пятерку лидеров создатель Facebook Марк Цукерберг, капитал которого оценили в $73,8 миллиарда.
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