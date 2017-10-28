Forbes назвал богатейших людей планеты

Источник: КорреспонденТ.net

Американский журнал Forbes назвал богатейших людей планеты, разместив на первую строчку рейтинга основателя ритейлера Amazon Джеффа Безоса. Его состояние оценивается в $93,1 миллиарда.

На втором месте рейтинга расположился основатель Microsoft Билл Гейтс, его состояние оказалось меньше Безоса на $3,2 млрд. На третьем месте с состоянием $80,6 млрд расположился американский инвестор Уоррен Баффет.

На четвертой строчке оказался владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием $77,9 млрд. А замыкает пятерку лидеров создатель Facebook Марк Цукерберг, капитал которого оценили в $73,8 миллиарда.