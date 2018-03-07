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07.03.2018

"Форум" может стать единственным ликвидируемым банком, полностью погасившим задолженность перед ФГВФЛ, НБУ и вкладчиками

Источник: Українські новини

Ликвидируемое Публичное акционерное общество (ПАО) "Банк Форум", сейчас находящееся под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), может стать единственным в Украине банковским учреждением полностью рассчитавшимися с кредиторами, в том числе перед вкладчиками 4-й очереди, чьи сбережения превышали 200 тыс. гривен.

Такое мнение Українським Новинам высказал представитель общественной организации вкладчиков "Форум SOS" Евгений Кучеров.

По его словам, такие перспективы открывает решение Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Украины (КХС ВСУ), которым подтверждено финансовое поручительство группы "Континиум" по кредитам сети WOG, принятое во вторник 6 марта.

"Это реальная победа. Она открывает для Фонда (Фонд гарантирования вкладов физических лиц) возможность успешного разрешения связанных тяжб с WOG, а значит повышает шансы взыскания задолженности, общий объем которой мы оцениваем в 61 млн долларов США", - сказал Кучеров.

Кучеров также добавил, что на сегодня "Форум" уже погасил 92% (2,62 млрд гривен) задолженности перед ФГВФЛ и полностью рассчитался по стабилизационным кредитам с Национальным банком Украины (НБУ).

"То есть, если дело WOG будет доведено до логического завершения, у Фонда появится ресурс для погашения задолженности вкладчикам 4-й очереди. Кроме заправок WOG в банке есть еще много ликвидных залогов. Это будет первый мне известный прецедент в Украине, когда удовлетворяются требования вкладчиков-физлиц с вкладами свыше 200 тыс. гривен", - отметил представитель общественной организации.

Все это, отметил Кучеров, также свидетельствует о том, что банк был вполне устойчивым на момент принятия решения о его ликвидации. "Я убежден, что "Форум" был вполне "живым" банком, выведенным с рынка искусственно. Из-за этого необдуманного решения в конечном итоге пострадали десятки тысяч вкладчиков", - подытожил Кучеров.

Как сообщалось, во вторник, 6 марта, Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда Украины отменил решение предыдущих инстанций и оставил в силе финансовое поручительство ООО "Завод Галичина" по кредитам предприятия группы WOG (ООО "Золотой экватор") в "Форуме" на сумму около 32 млн долларов.

Решение о ликвидации ПАО "Банк Форум" было принято в июне 2014 года, после того как НБУ отказало банку в поддержке рефинансированием. Позднее новый глава ФГВФЛ Константин Ворушилин отмечал, что решение о ликвидации банка, бенефициаром которого является один из лидеров политической партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский, было продиктовано политическими мотивами. "Банк был "живой", хоть и с определенными проблемами. Преднамеренного вывода денег или воровства не было. Считаю, что к оценке ситуации в банке "Форум" подход был чисто политическим, а не рациональным, экономическим", - заявил чиновник в интервью изданию "Бизнес" в 2014 году.

Об отсутствии экономических причин ликвидации банка говорили эксперты и участники рынка. Его общая ликвидационная масса была оценена на уровне 7,2 млрд гривен, что при прозрачном процессе реализации залогового имущества позволяет полностью рассчитаться с его вкладчиками. Только в 2016-2017 годах ФГВФЛ реализовал активы ПАО "Банк Форум" на сумму свыше 2 млрд гривен, еще 327 млн гривен поступило в качестве возвращенных кредитов.

 
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