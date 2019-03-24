Фото дня: Под дипучреждениями России в Киеве и Одессе прошли акции за освобождение Гриба

Источник: Українські новини

В Киеве у здания посольства РФ состоялся митинг с требованием освободить Павла Гриба, которого приговорили к 6 годам тюрьмы, и других украинцев, которые содержатся в тюрьмах РФ по политическим мотивам или удерживаются группировками "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.

Как сообщает "Радио Свобода", к участникам акции из диппредставительства никто не вышел.

Участники акции также призвали граждан Украины воздержаться от поездок в Россию.

Акция с требованием освободить политзаключенных прошла и в Одессе и собрала около десятка митингующих.

Организатором акций выступила общественная организация "Фонд региональных инициатив", ее представители анонсировали аналогичные акции во Львове и Харькове.