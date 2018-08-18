Фото дня: Ради сертификатов киевляне ночевали на красной дорожке перед магазином H&M

Источник: Українські новини

В субботу, 18 августа в Киеве открылся первый магазин H&M в Украине. Он находится в ТРЦ Lavina Mall и занимает почти 3 тысячи квадратных метров. Киевляне начали занимать очередь на открытие магазина H&M в Киеве еще с вечера.

Как сообщают пользователи соцсетей, особо предусмотрительные даже спали в торговом центре.

Судя по опубликованному фото, желающие первыми попасть в магазин известного бренда принесли с собой подстилки, раскладные стулья и устроили импровизированную ночлежку прямо на ковровой дорожке, которая ведет в магазин.

Покупателям обещали раздать подарочные сертификаты. Первому человеку в очереди сертификат на 10 тысяч гривен, второму - на 3 тысячи, третьему - на 2.