Фото дня: с приходом Нового года в Виннице зацвели сакуры

Источник: Українські новини

Природа не перестает удивлять. В первые дни нового года в Виннице расцвели сакуры на улице Порика.

На двух деревьях появилось по 3 розовых цветочка. Одни уже раскрылись полностью, другие - еще в бутонах, пишет Вiнниця.info.

На ветвях появились почки. Распускаются зеленые листочки.

Традиционно сакуры в Виннице цветут весной.

Природные аномалии зачастили на Винницкой области. В октябре в Немировском районе цвела сирень. А неделю назад в винницких лесах выросли подснежники.