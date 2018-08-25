25.08.2018
Фото дня: В Бразилии статую Христа-Спасителя подсветили в цвета украинского флага
Источник: Українські новини
В Рио-де-Жанейро (Бразилия) пятый год подряд ко Дню Независимости Украины подсвечивают статую Иисуса Спасителя в цвета украинского флага.
Об этом сообщает Посольство Украины в Бразилии 25 августа на своей странице в Facebook.
"По случаю 100-летия возрождения Украинской Государственности, 27-й годовщины Независимости Украины и национального праздника Бразилии - Дня украинской общины, по просьбе Посольства Украины в Бразилии пятый год подряд всемирно туристическая приманка Рио-де-Жанейро - статуя Христа Искупителя освещена в украинские цвета", - говорится в сообщении.
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