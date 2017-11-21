Фото дня: в честь годовщины Революции Достоинства на Майдане зажгли свечи в форме герба

Источник: Українські новини

В Киеве на Майдане Незалежности в честь четвертой годовщины Революции Достоинства зажгли свечи в форме герба.

В центре Киева люди начали собираться приблизительно с 17:00.

В течение часа на Майдане уже было более 100 человек. Активисты начали устанавливать 2 палатки, в результате чего полиция предприняла неудачную попытку их снести.

Около 18:00 сотрудники полиции выстроились в 2 шеренги и начали оттеснять митингующих от палаток.

В ходе данных действий периодически вспыхивали потасовки. Активисты били и оскорбляли полицейских. Правоохранители спецсредства не применяли.