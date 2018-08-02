Фото дня: В день святого Ильи в Киеве открыли памятник легендарному герою Илье Муромцу

Источник: Українські новини

В четверг, 2 августа, в Киеве открыли памятник Илье Муромцу в одноименном парке. А также новый сквер с местами для отдыха, новыми цветниками и деревьями.

Высота памятника с постаментом - 12 метров, а позировал для создания скульпторы Василий Вирастюк. По его словам, за время совместной работы он начал чувствовать себя частью легенды.

Памятник создали с использованием 3D-принтера. Части для форм скульптуры напечатали, а затем залили бронзой.