02.08.2018
Фото дня: В день святого Ильи в Киеве открыли памятник легендарному герою Илье Муромцу
Источник: Українські новини
В четверг, 2 августа, в Киеве открыли памятник Илье Муромцу в одноименном парке. А также новый сквер с местами для отдыха, новыми цветниками и деревьями.
Высота памятника с постаментом - 12 метров, а позировал для создания скульпторы Василий Вирастюк. По его словам, за время совместной работы он начал чувствовать себя частью легенды.
Памятник создали с использованием 3D-принтера. Части для форм скульптуры напечатали, а затем залили бронзой.
Новости раздела
Украина
02.08.2018
Усик прочитал собственное стихотворение об Украине
Украинский боксер написал стихотворение 2 января этого года, незадолго до боя с Майрисом Бриедисом.
Украина
02.08.2018
Стали известны новые факты о скандальном детском приюте на Волыни
Руководителя скандального детского приюта, где избивали и домогались детей отстранили. В отношении него избирается мера пресечения.
Украина
02.08.2018
За полгода отравились более 47 тысяч украинцев
Отдельно на сальмонеллезные инфекции за этот период заболели 3046 украинцев, отметила Уляна Супрун.
Украина
02.08.2018
В Сумах найден застреленным чиновник горсовета
Юрий Жук скончался во дворе собственного дома по улице Льва Толстого. Рядом с местом происшествия полиция нашла пистолет.
Украина
02.08.2018
Украина сама виновата. Венгрия о заявлении Орбана
Во внешнеполитическом ведомстве страны заявили, что сложившемся положении вещей виновата лишь Украина.
Украина
02.08.2018
Украинские туристы застряли в Италии
Авиакомпания YanAir сообщила о технических проблемах, в связи с чем во второй раз перенесен вылет в Одессу.
Украина
01.08.2018
В Украине нашли стоянку, которой 15 тысяч лет
На месте раскопок были обнаружены древние орудия труда и отходы производства, а также украшения
Украина
01.08.2018
Украина нарастила транзит газа в июле на 13%
По итогам минувшего месяца транзит газа через территорию Украины возрос на 950 млн кубометров.
Украина
01.08.2018
Госбюджет недополучил 16 миллиардов с начала года
Несмотря на значительный рост, с начала года бюджет недополучил почти 16 миллиардов гривен.
Украина
01.08.2018
Януковичу опять поменяли госадвоката
Суд объявил перерыв в заседании до 16 августа, так как новый адвокат должен ознакомиться с материалами дела.
Украина
01.08.2018
В США арестовали украинских хакеров - СМИ
Задержанные принадлежали к одной из самых мощных хакерских группировок в мире. Они специализировались на краже бизнес-данных.
Украина
01.08.2018
В Киеве потребовали ускорить освобождение Олега Сенцова
Общественные деятели на пикете в Киеве выдвинули новые требования к властям Украины с целью скорейшего освобождение режиссера Олега Сенцова и других украинцев, находящихся за решеткой в России.
Украина
01.08.2018
На Запорожье задержаны убийцы ветерана АТО Сармата
Группу киллеров задержали возле Мелитополя. Свидетели убийства опознали нападавших.
Украина
31.07.2018
САП открыла дело против сотрудников НАБУ
Детективов подозревают в нарушении тайны следствия. Расследовать это дело поручили Управлению внутреннего контроля НАБУ.
Украина
31.07.2018
Стало известно о новых закупках Укрзализныци в РФ
Филиал УЗ заключил договор на покупку электромагнитных реле российской компании на сумму 10,443 млн грн.
Украина
31.07.2018
В Украине на треть сократилось количество грабежей
За полгода в стране на 21,7% сократилось количество разбоев, а также на 11% случаев хулиганства.
Украина
31.07.2018
Под Одессой нашли уцелевшие памятники Ленину
Институт нацпамяти обратился в полицию, прокуратуру и СБУ с целью привлечения к ответственности местных чиновников, нарушивших законодательство Украины.
Украина
30.07.2018
В Полтавской области могут ввести спецрежим
В некоторых районах области появятся спецтехника и вооруженные силовики. Жителей просят сохранять спокойствие.
Украина
30.07.2018
Укрзализныця оскандалилась закупками значков в РФ
Глава компании просит Мининфраструктуры отменить договор о закупке значко в РЖД, который был заключен в 1993 году.
Украина
30.07.2018
На Донбассе ранены трое военных
Противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям сил ООС.
Украина
30.07.2018
Украинские миллионы в Швейцарии: схема, пережившая власть Януковича
Швейцария передала Украине документы, которые касаются уголовного дела о хищении денег предприятия, управляющего аммиакопроводом из России в Украину. Схема пережила не одну смену власти.
Украина
30.07.2018
В Украину из Омана вернулись 15 моряков
Украинцы застряли в порту Маскат в июле 2015 года. Выяснилось, что владелец судна – банкрот.
Украина
30.07.2018
ВТО подтвердила проигрыш Украины в споре с Россией
Эксперты ВТО считают, что предоставленные Украиной аргументы не доказывают систематических ограничений импорта со стороны России.