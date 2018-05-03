Фото дня: в Нидерландах расцвело 7 миллионов тюльпанов

Источник: Українські новини

Нидерланды ежегодно превращаются в весеннюю страну чудес. Эта страна занимает мировое первенство в выращивании и экспорте тюльпанов.

Как можно увидеть благодаря фотографиям в социальных сетях, во всемирно известном национальном парке Кекенхоф уже расцвели 7 миллионов тюльпанов. В пике расцвета они находятся ежегодно в апреле и мае.

В садах и павильонах парка Кекенхоф можно увидеть не только тюльпаны, но и гиацинты, нарциссы, орхидеи, розы, ирисы, лилии и много других цветов.

Парк Кекенхоф является одним из крупнейших цветочных садов в мире, где каждый год высаживается более семи миллионов цветущих луковиц. Сезон цветения тюльпанов завершится 13 мая.