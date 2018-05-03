03.05.2018
Фото дня: в Нидерландах расцвело 7 миллионов тюльпанов
Источник: Українські новини
Нидерланды ежегодно превращаются в весеннюю страну чудес. Эта страна занимает мировое первенство в выращивании и экспорте тюльпанов.
Как можно увидеть благодаря фотографиям в социальных сетях, во всемирно известном национальном парке Кекенхоф уже расцвели 7 миллионов тюльпанов. В пике расцвета они находятся ежегодно в апреле и мае.
В садах и павильонах парка Кекенхоф можно увидеть не только тюльпаны, но и гиацинты, нарциссы, орхидеи, розы, ирисы, лилии и много других цветов.
Парк Кекенхоф является одним из крупнейших цветочных садов в мире, где каждый год высаживается более семи миллионов цветущих луковиц. Сезон цветения тюльпанов завершится 13 мая.
Новости раздела
Мир
03.05.2018
Волоколамский городской суд отклонил иск о закрытии полигона "Ядрово"
В своем обращении в суд местные жители требовали прекратить прием отходов и провести рекультивацию полигона. Еще один коллективный иск будет рассмотрен 7 мая.
Мир
03.05.2018
Выдвижение Пашиняна на пост премьера Армении поддержал 41 депутат
Лидеру протестного движения для избрания необходима поддержка депутатов правящей Республиканской партии Армении, которые обещают отдать голоса за Пашиняна в обмен на отказ от протестных акций.
Мир
03.05.2018
Очередная попытка сформировать правительство Италии провалилась
Президент Италии признал, что "более не видит перспектив создания правительства большинства". Возможно, продолжит работу правительство экспертов бывшего премьер-министра Паоло Джентилони.
Мир
03.05.2018
ЕС отправит молодых европейцев в бесплатное путешествие по Европе
Молодые люди получат возможность "открыть для себя богатое культурное наследие континента, установить контакты с другими людьми, познакомиться с разными культурами и узнать, что объединяет Европу".
Мир
02.05.2018
Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа
Голодомор в Украине признан геноцидом уже в девяти штатах США.
Мир
02.05.2018
В Южной Корее дворник нашел в мусорном баке семь золотых слитков
Семь килограммов золота нашел уборщик международного аэропорта. Если в течение полугода не найдется хозяин золота, Мужчина сможет оставить находку себе.
Мир
02.05.2018
Германия призывает сохранять мирный характер протестов в Армении
МИД ФРГ призвал демонстрантов, политиков и силы безопасности сохранять спокойствие и выразил надежду, что в Армении удастся сформировать новое правительство мирным путем.
Мир
02.05.2018
В Армении ушел в отставку и.о. министра культуры
Артисты и деятели культуры в среду собрались у здания Минкультуры с требованием отставки министра. Во второй половине дня политик объявил о своем уходе.
Мир
02.05.2018
Новый турнир ФИФА может принести федерациям миллионные доходы
В Лиге наций ФИФА смогут принять участие более 200 национальных сборных, разбитых на семь дивизионов. Если в турнире победит европейская команда, то это принесет федерации до 75 млн долларов.
Мир
02.05.2018
Правящая партия Армении поддержит оппозиционного кандидата на выборах премьера
Республиканская партия Армении не станет выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра страны. Пашинян призвал сторонников не выходить на улицы 3 мая.
Мир
01.05.2018
Комментарий: ЕС не должен поддаваться на уловки Трампа
Дональд Трамп решил продлить спор о введении таможенных пошлин на сталь и алюминий еще на месяц. Евросоюзу не следует идти на поводу у американского президента, считает Бернд Ригерт.
Мир
01.05.2018
Лозунгом "Монстрации" в Новосибирске стала фраза "Севернее Кореи"
Традиционная массовая художественная акция, по мнению ее создателя, является своеобразным подведением итогов года. Поэтому абсурдистские лозунги участников живо реагировали на повестку дня.
Мир
01.05.2018
200 человек задержаны во время массовых беспорядков в Париже
Около 1200 экстремистов, членов так называемого "Черного блока", атаковали сотрудников полиции, а также громили магазины и рестораны на пути шествия французских профсоюзов.
Мир
01.05.2018
США объявили о завершающем этапе операции против ИГ в Сирии
По словам официального представителя Госдепартамента, дни экстремистской организации, контролирующей территорию в Сирии и терроризирующей людей, подходят к концу.
Мир
01.05.2018
Первомай в Минске: независимым профсоюзам разрешили акцию впервые за 10 лет
Первое мая официальные и неофициальные белорусские профсоюзы отметили отдельными акциями. Митинг в Киевском сквере сопровождался задержаниями анархистов и социал-демократов.
Мир
01.05.2018
Amazon запретила использовать свою сеть для обхода блокировки
Компания отныне позволит использовать Фронтирование только тем пользователям, которые обладают адресами, защищенными единственным сертификатом безопасности.
Мир
01.05.2018
Лидера протестов в Армении не выбрали премьером
Лидеру оппозиционной парламентской фракции Елк Николу Пашиняну не удалось занять пост премьер-министра Армении.
Мир
30.04.2018
На границе США и Мексики собрались несколько сотен мигрантов, требуя предоставить убежище
Мексиканские пограничники поздно вечером в воскресенье, 29 апреля, позволили пройти через границу первой группе людей
Мир
30.04.2018
США доставили в Украину ракетные комплексы Javelin
Ракетные комплексы Javelin переданы Вашингтоном Киеву на условиях их базирования вдали от линии разграничения в Донбассе.
Мир
30.04.2018
Суд в Иране запретил использование мессенджера Telegram
Решение принято с учетом требований органов безопасности, сообщает иранское телевидение. Мессенджером пользуется каждый второй житель Ирана.
Мир
30.04.2018
Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном на границе двух Корей
Хозяин Белого дома анонсировал "большой праздник" в случае успеха саммита с северокорейским лидером.
Мир
30.04.2018
В ОЭСР сочли, что Греция заслужила реструктуризацию части задолженности
Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует, что в этом году рост экономики Греции составит 2 процента, а в 2019 году достигнет 2,3 процента.
Мир
30.04.2018
Нетаньяху обвинил Иран в сокрытии разработок ядерного оружия
По словам премьер-министра Израиля, Тегеран "беззастенчиво лгал" относительно своих ядерных амбиций до заключения сделки с Западом.