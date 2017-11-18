Франция: Нет оснований снимать санкции с России

Источник: Корреспондент.net

Франция несмотря на убытки в экономике считает преждевременным отмену российских санкций. Об заявила министр по европейским вопросам министерства Европы и иностранных дел Франции Натали Луазо во время встречи с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе, передает пресс-служба украинского правительства.

"Несмотря на то, что экономика Франции несет потери от санкций, наша страна придерживается санкционного режима, поскольку пока нет предпосылок для их ослабления", - заявила Луазо.

В свою очередь, Климпуш-Цинцадзе отметила, что европейские санкции против России остаются главным инструментом воздействия на политическое руководство РФ.

"На сегодня это самый действенный способ давления на российский режим для выполнения Минских соглашений и прекращения агрессии против Украины. Украина рассчитывает на постоянную поддержку Франции в этом вопросе", - отметила вице-премьер.