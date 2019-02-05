Франция отработала миссию ядерного сдерживания

Источник: Корреспондент.net

Во Франции военные провели симуляции миссии по ядерному сдерживанию после сообщений о выходе США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Отмечается, что миссия с участием многоцелевого истребителя четвертого поколения Rafale длилась 11 часов и включала все фазы, в том числе дозаправку и атаку.

"Эти реальные удары запланированы в системе вооружений. Они проводятся через довольно регулярные промежутки времени, но остаются редкими, потому что запускается настоящая ракета без боеголовки", – заявил спикер ВВС Франции полковник Сирил Дювивье.

При этом не уточняется, когда именно было проведено испытание.