05.02.2019
Франция отработала миссию ядерного сдерживания
Источник: Корреспондент.net
Во Франции военные провели симуляции миссии по ядерному сдерживанию после сообщений о выходе США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Отмечается, что миссия с участием многоцелевого истребителя четвертого поколения Rafale длилась 11 часов и включала все фазы, в том числе дозаправку и атаку.
"Эти реальные удары запланированы в системе вооружений. Они проводятся через довольно регулярные промежутки времени, но остаются редкими, потому что запускается настоящая ракета без боеголовки", – заявил спикер ВВС Франции полковник Сирил Дювивье.
При этом не уточняется, когда именно было проведено испытание.
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