22.04.2019
Франция получит от Украины картину стоимостью в $1,5 млн
Источник: Українські новини
Украина намерена вернуть Франции найденную картину французского художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" стоимостью 1,5 млн долларов.
"МВД вернет Франции похищенное произведение искусства, найденное полицией в Киеве", - сказано в нем.
Указано, что 23 апреля в присутствии посла Франции Изабель Дюмон руководство МВД и Национальной полиции передаст картину Франции.
Как сообщали Українськi Новини, 5 марта неизвестный застрелил владельца ювелирного бизнеса Киселева в Днепровском районе Киева.
Полиция Киева рассматривает убийство по корыстным мотивам как основную версию убийства.
В то же время, источник в правоохранительных органах заявляет, что сотрудники полиции могут быть причастны к организации убийства Киселева, который являлся фигурантом так называемого дела "бриллиантовых прокуроров".
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