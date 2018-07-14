Франция поставит Украине 55 вертолетов

Источник: Корреспондент.net

Украина и Франция заключили договор о поставках 55 вертолетов Airbus Helicopters. Подписание соглашения прошло в субботу, 14 июля, в Кабинете министров Украины.

От Украины документ подписал генеральный директор госпредприятия УАТП Хорив-Авиа Геннадий Балла, а с французской стороны подпись поставил глава Airbus Helicopters Бруно Евен.

На официальной церемонии также присутствовали премьер-министр Украины Владимир Гройсман, глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков и посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

Как сообщил Владимир Гройсман, вертолеты получат Нацполиция, Нацгвардия, пограничники и ГСЧС.

"В национальный праздник Франции подписали важное соглашение между МВД и корпорацией Airbus Helicopters о поставках 55 вертолетов для нужд полиции, Нацгвардии, пограничников и ГСЧС. Сумма контракта - 555 млн евро. Часть финансирования обеспечивают французские партнеры", - сказал премьер.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что первые четыре вертолета Super Puma компании Airbus Helicopters прибудут в страну до конца 2018 года.