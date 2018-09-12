Французы придумали "космическое" шампанское

Источник: Корреспондент.net

Во Франции создали напиток для космических туристов. Специально разработанная бутылка позволяет разливать шампанское в условиях нулевой гравитации.

Об этом сообщает ТСН в среду, 12 сентября.

"Емкость состоит из двух частей – в верхней сохраняется напиток, а в нижней – специальный клапан. Он позволяет выжать небольшую порцию игристого в виде пены. Для космического шампанского даже разработали специальные бокалы", – говорится в сообщении.