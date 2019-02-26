26.02.2019
Freedom-jazz отказалась от участия в Евровидении-2019
Источник: Українські новини
Группа Freedom-jazz, которое заняла 2-е место на национальном отборе на Евровидение-2019 и рассматривалась, как участник, который заменит MARUV, отказалась представлять Украину на музыкальном конкурсе.
О своем решении Freedom-jazz сообщили на странице в соцсети Facebook.
"Спасибо за вашу поддержку, любовь, волнение и за то, что все время были с нами! Мы очень счастливы, что вы помогли занять нам 2-е место национального отбора Евровидения-2019! Но только что мы получили звонок с НОТУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении-2019", - заявили участники группы.
Freedom-jazz добавили, что, возможно, когда-нибудь они еще раз попробуют свои силы в национальном отборе, а сейчас они находятся на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведут переговоры о концертных турах на ближайшее время.
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