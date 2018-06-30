ФРГ договорилась с 14 странами о возврате беженцев

Источник: Корреспондент.net

Канцлер Германии Ангела Меркель получила согласие 14 стран ЕС об ускорении процедуры возврата мигрантов, которые пытаются въехать в Германию.

"Лица, ищущие убежища, прибывающие в Германию, которые уже зарегистрировались в других странах ЕС, должны быть доставлены в более крупные "якорные центры" для регистрации", - говорится в сообщении.

В документе говорится о таких странах: Бельгия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.

Отмечается, что документ состоит из восьми страниц. Как следует из текста, Меркель хочет размещать просителей убежища, которые уже зарегистрированы в других странах ЕС, в специальных "якорных центрах".

Канцлер проинформировала коалиционных партнеров о результатах переговоров во время телефонных разговоров.