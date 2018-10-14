ФРГ, Германия и Великобритания ждут объяснений от Эр-Рияда в связи с пропажей журналиста

Источник: DW

Германия, Франция и Великобритания потребовали от Саудовской Аравии объяснений по случаю исчезновения журналиста Джамаля Хашогги. "Требуется достоверное расследование, чтобы внести ясность и, в случае необходимости, идентифицировать тех, кто ответственен за исчезновение Джамаля Хашогги, а также обеспечить их привлечение к ответу", - говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран, обнародованном в воскресенье, 14 октября.

"В этой связи мы поддерживаем общие усилия, предпринимаемые саудовской и турецкой сторонами, и ожидаем со стороны правительства Саудовской Аравии подробного и всеобъемлющего ответа. Мы переслали это сообщение напрямую в саудовские ведомства", - указывается в документе.

Эр-Рияд грозит дать ответ на возможное введение санкций

Исчезновение и предполагаемое убийство Хашогги также может привести к введению американских санкций в адрес Саудовской Аравии. Президент США Дональд Трамп заявил о "суровом наказании", которое может ожидать азиатскую страну. В ответ власти в Эр-Рияде заявили, что не приемлют угрозы санкций со стороны иностранных государств, и пообещали дать ответ, если в отношении королевства будут применены ограничительные меры.

59-летний Джамаль Хашогги, сотрудничающий с газетой The Washington Post, 2 октября отправился со своей невестой в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы забрать необходимые для предстоящей свадьбы документы. Его невесту в здание не впустили и спустя пять часов ожидания ей сообщили, что Хашогги уже ушел из посольства. Она позднее сказала, что не доверяет этой информации и не знает, где сейчас находится журналист. По информации турецких СМИ, "умные" часы Хашогги зафиксировали кадры убийства журналиста.