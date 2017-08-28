ФРГ и Франция: "Школьное перемирие" надо соблюсти

Источник: КорреспонденТ.net

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призывают президентов Украины Петра Порошенко и РФ Владимира Путина выполнить взятые на себя обязательства по прекращению огня на востоке Украины. Об этом говорится в совместном заявлении канцлера Германии и президента Франции о ситуации на Донбассе, опубликованном на официальном сайте немецкого правительства (Bundesregierung) в понедельник, 28 августа.

"Мы требуем от президента Путина и президента Порошенко полностью выполнить свои обязательства публично и четко содействовать и обеспечить прекращение огня, а также обеспечить передачу соответствующих инструкций военным и местным силам", – говорится в заявлении,

Франция и Германия с сожалением отмечают, что после последних телефонных переговоров лидеров стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина, РФ) 22 августа "ситуация с безопасностью в восточной Украине существенно не улучшилась".

"Несмотря на общую поддержку четырех лидеров… новое соглашение о прекращении огня, подписанное участниками Трехсторонней контактной группы, не реализовано полностью. По-прежнему есть множественные случаи нарушений перемирия, в том числе и с использованием тяжелого вооружения. Миссия наблюдателей ОБСЕ также сообщает об угрозах их персоналу и ограничениям на свободу передвижения, особенно в областях, не контролируемыми правительством Украины", – говорится в заявлении.

Меркель и Макрон также рекомендуют улучшить сотрудничество в рамках СЦКК для прекращения боевых действий и призывают все стороны предоставлять миссии ОБСЕ безопасный и беспрепятственный доступ. "Мы продолжим следить за ситуацией в ближайшие дни", – говорится в заявлении.