ФСБ ответила на апелляцию Telegram

Источник: DW

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России подала в Верховный суд РФ возражение на апелляционную жалобу компании Telegram Messenger LLP от 20 марта этого года. Это следует из выдержек из заявления представителя ФСБ Юлии Костиной, обнародованных во вторник, 7 августа, международной правозащитной группой "Агора".

По версии Костиной, "ключи для декодирования сообщений в мессенджерах не составляют охраняемой конституцией и законами тайны переписки".

Тезис о распространении права на тайну переписки на информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений, - "субъективное и голословное суждение частного лица", утверждают в ФСБ.



Юристы Telegram в апелляции указали, что ФСБ фактически пытается ввести внесудебный способ контроля за перепиской граждан.

Генпрокуратура России не давала санкции на блокировку

Заседание Верховного суда РФ состоится 9 августа. Как сообщила 6 августа российская газета "Ведомости", Генпрокуратура России не давала санкции на блокировку IP-адресов по делу Telegram, распорядившись лишь ограничить доступ к семи аккаунтам в мессенджере.

Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram 16 апреля. В начале августа Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу российского журналиста Александра Плющева на блокировку мессенджера.

Осенью 2017 года Мещанский суд Москвы отказался принять исковые заявления публициста Олега Кашина и Александра Плющева, просивших признать незаконным требование ФСБ РФ к мессенджерам предоставлять ключи декодирования сообщений пользователей.