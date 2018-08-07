ФСБ ответила на апелляцию Telegram
Источник: DW
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России подала в Верховный суд РФ возражение на апелляционную жалобу компании Telegram Messenger LLP от 20 марта этого года. Это следует из выдержек из заявления представителя ФСБ Юлии Костиной, обнародованных во вторник, 7 августа, международной правозащитной группой "Агора".
По версии Костиной, "ключи для декодирования сообщений в мессенджерах не составляют охраняемой конституцией и законами тайны переписки".
Тезис о распространении права на тайну переписки на информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений, - "субъективное и голословное суждение частного лица", утверждают в ФСБ.
Юристы Telegram в апелляции указали, что ФСБ фактически пытается ввести внесудебный способ контроля за перепиской граждан.
Генпрокуратура России не давала санкции на блокировку
Заседание Верховного суда РФ состоится 9 августа. Как сообщила 6 августа российская газета "Ведомости", Генпрокуратура России не давала санкции на блокировку IP-адресов по делу Telegram, распорядившись лишь ограничить доступ к семи аккаунтам в мессенджере.
Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram 16 апреля. В начале августа Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу российского журналиста Александра Плющева на блокировку мессенджера.
Осенью 2017 года Мещанский суд Москвы отказался принять исковые заявления публициста Олега Кашина и Александра Плющева, просивших признать незаконным требование ФСБ РФ к мессенджерам предоставлять ключи декодирования сообщений пользователей.