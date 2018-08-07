Найти

07.08.2018

ФСБ ответила на апелляцию Telegram

Источник: DW

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России подала в Верховный суд РФ возражение на апелляционную жалобу компании Telegram Messenger LLP от 20 марта этого года. Это следует из выдержек из заявления представителя ФСБ Юлии Костиной, обнародованных во вторник, 7 августа, международной правозащитной группой "Агора".

По версии Костиной, "ключи для декодирования сообщений в мессенджерах не составляют охраняемой конституцией и законами тайны переписки".

Тезис о распространении права на тайну переписки на информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений, - "субъективное и голословное суждение частного лица", утверждают в ФСБ.

Юристы Telegram в апелляции указали, что ФСБ фактически пытается ввести внесудебный способ контроля за перепиской граждан.

Генпрокуратура России не давала санкции на блокировку

Заседание Верховного суда РФ состоится 9 августа. Как сообщила 6 августа российская газета "Ведомости", Генпрокуратура России не давала санкции на блокировку IP-адресов по делу Telegram, распорядившись лишь ограничить доступ к семи аккаунтам в мессенджере.

Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram 16 апреля. В начале августа Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу российского журналиста Александра Плющева на блокировку мессенджера.

Осенью 2017 года Мещанский суд Москвы отказался принять исковые заявления публициста Олега Кашина и Александра Плющева, просивших признать незаконным требование ФСБ РФ к мессенджерам предоставлять ключи декодирования сообщений пользователей.

Новости раздела
Мир
07.08.2018
Трамп предостерегает от экономических сделок с Ираном
Всякий, кто ведет дела с Ираном, не будет вести дела с Соединенными Штатами, написал Трамп в микроблоге Twitter. Евросоюз ввел в действие меры для защиты компаний, которые могут попасть под санкции США против Ирана.
Мир
07.08.2018
Ученые допускают повышение глобальной температуры на 5 градусов
Согласно исследованию, средняя глобальная температура растет и уже примерно на 1 градус превышает показатель доиндустриального периода. Между тем в ФРГ продолжается аномальная жара.
Мир
05.08.2018
Израиль опубликовал снимки возводимых в море заграждений
Сооружения в море на границе с сектором Газа помешают проникнуть в Израиль военизированным формированиям палестинцев. Строительство завершится к концу года.
Мир
05.08.2018
Европу накрыла аномальная жара
Жара уже привела к лесным пожарам и снижению уровня воды в реках Германии. Ожидается, что засуха станет причиной сокращения урожаев.
Мир
05.08.2018
Момент покушения на Мадуро попал на видео
В интернете появилось видео неудачного покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро на военном параде в Каракасе.
Мир
04.08.2018
Эрдоган введет санкции в отношении двух министров США
Турция заморозит имущество генпрокурора и главы МВД США. Это связано с делом американского пастора Брансона, арестованного Анкарой.
Мир
04.08.2018
В США покажут фильм о влиянии Путина на Трампа
Режиссер документальной ленты утверждает, что американский лидер был "марионеткой" президента РФ на протяжении нескольких десятилетий.
Мир
04.08.2018
План РФ по Сирии получил "ледяной прием" США - СМИ
Российский Генштаб направил американским коллегам предложения о восстановлении Сирии, пишет Reuters.
Мир
04.08.2018
Между Сербией и Косово назревает конфликт - СМИ
Президент Сербии созвал экстренное совещание из-за риска военного конфликта. НАТО перебросило войска в регион.
Мир
04.08.2018
За три месяца украинцы перевели из Польши $800 млн
По сравнению с первым кварталом прошлого года сумма переводов выросла на полмиллиарда злотых.
Мир
03.08.2018
МИД РФ сообщил об участии ООН в расследовании убийства журналистов в ЦАР
Миссия ООН выделила четырех экспертов, которые будут участвовать в работе следственной группы, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мир
03.08.2018
Из Крыма ушла последняя западная сеть отелей - СМИ
Американская компания решила закрыть бизнес на полуострове спустя четыре года после введения санкций.
Мир
03.08.2018
Москва заявила о 54 санкционном "накате" США
В ведомстве Сергея Лаврова считают, что в США "выставляют напоказ собственную беспомощность".
Мир
03.08.2018
В США медведь разгромил машину и заснул на сидении
Владельцам авто хищник оставил только пол банана, разорванные сиденья, поломанные двери и окна.
Мир
03.08.2018
США ввели санкции против российского банка
Учреждение действовало в обход санкций ООН против Северной Кореи. Проведенная транзакция была связана с оружием массового уничтожения.
Мир
03.08.2018
В партии Меркель потребовали ее отставки
Члены так называемого Союза за ценности считают, что Меркель больше не должна выставлять свою кандидатуру на переизбрание главой ХДС.
Мир
02.08.2018
Ватикан закрепил в катехизисе неприемлемость смертной казни
Достоинство человека не утрачивается даже в результате совершения тягчайших преступлений, говорится в новой редакции катехизиса. Католическая церковь намерена решительно бороться за отмену смертной казни.
Мир
02.08.2018
Под тенью ракет. Трамп ждет новую встречу с Кимом
Президент США поблагодарил северокорейского лидера за исполнение одной из договоренностей.
Мир
01.08.2018
vВ 2018 году ФРГ выдала членам семей беженцев 55 тысяч виз
В последние три года росло число немецких виз, выданных членам семей беженцев. Между тем вступил в силу закон, позволяющий привозить родственников мигрантам с ограниченным типом защиты.
Мир
01.08.2018
Человечество исчерпало все возобновляемые ресурсы на 2018 год
1 августа пройдена граница допустимого использования ресурсов. Если бы все жили так же, как в РФ, то нам понадобилось бы 3,3 планеты, подсчитали в Global Footprint Network.
Мир
01.08.2018
В Зимбабве армия открыла огонь по несогласным с исходом выборов
В Хараре погиб как минимум один демонстрант. В результате выборов в Зимбабве, согласно официальным данным, правящая партия ЗАНУ-ПФ получила абсолютное большинство в парламенте.
Мир
01.08.2018
Трамп призывает Генпрокурора США остановить расследование его связей с РФ
Президент США назвал возможное вмешательство в РФ в его кампанию в 2016 году "абсолютной ложью" и попросил главу Минюста Сешнса остановить начатое в этой связи расследование.
Мир
01.08.2018
В ЦАР погибли российские журналисты
МИД РФ подтвердил: в ЦАР убиты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченкою. СМИ сообщают, что они снимали фильм о частных военных компаниях.
Мир
01.08.2018
В Facebook начались "чистки" перед выборами в США
Соцсеть удалила десятки подозрительных страниц перед выборами в США. Аккаунты были связаны с предстоящими в Вашингтоне протестами.
Трамп предостерегает от экономических сделок с Ираном | В Гааге возбудили дело о теракте против Boeing рейса MH17