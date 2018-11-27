ФСБ показала изъятые у моряков Украины "документы"

Источник: Корреспондент.net

Федеральная служба безопасности России во вторник, 27 ноября, опубликовала трофейные документы, которые якобы были изъятые у задержанных украинских моряков после инцидента в Керченском проливе. сообщает РИА Новости.

В частности, как утверждается, на катере Никополь нашли документ с задачей скрытно перейти из Одессы в Бердянск. Особую скрытность якобы предписывалось обеспечить у Керченско-Еникальского канала.

Кроме того, на том же катере якобы обнаружили рукописный конспект установленных Россией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу.

ФСБ отмечает, что на задержанных военных судах ВМС Украины находились несколько гранатометов, танковые и крупнокалиберные пулеметы, автоматы, пистолеты, гранаты и боеприпасы к огнестрельному оружию.

"На задержанных военных судах ВМС Украины находились следующие виды вооружения и боеприпасов: 30 мм пушка - 4 единицы, автоматический гранатомет АГС -17 - 4 единицы, пулемет ДШК 12,7 мм - 2 единицы, пулемет ПКТ 7,62мм - 4 единицы, автомат АК-47 5,45мм - 13 единиц, пистолет ПМ 9мм - 4 единицы, травматический пистолет 9 мм - 1 единица, сигнальный пистолет ПС - 1 единица, осколочно-фугасный снаряд 30 мм - 765 единиц", - говорится в документе.

Кроме того, на судах находилось 1975 выстрелов ВОГ-17 для гранатометов, 495 выстрелов ВОГ, 40 гранат РГД-5, 48 гранат РГД-42, 20 гранат РГД, запалы для гранат, патроны различного калибра и магазины для автомата Калашникова и пистолета Макарова.

В сообщении поясняется, что пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют одну артустановку, а всего их четыре, по две на каждый катер.