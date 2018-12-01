01.12.2018
G20: Меркель и Путин обсудили конфликт на Азове
Источник: Корреспондент.net
Канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита G20 обсудила с президентом России Владимиром Путиным обострение ситуации в Азовском море. Об этом в субботу, 1 декабря, в соцсети Twitter сообщил спикер немецкого правительства Стефан Зайберт.
"В начале второго дня встречи G20 в Буэнос-Айресе канцлер Меркель побеседовала с президентом России Путиным. Основное внимание было уделено ситуации в Сирии и ситуации между Россией и Украиной в Керченском проливе и Азовском море", - говорится в сообщении.
Как пишет Associated Press, немецкий лидер выразила свою озабоченность по поводу нарастания напряженности в Керченском проливе и настаивала на "свободе судоходства в Азовском море".
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