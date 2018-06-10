G7 намерена улучшать условия жизни в странах-"поставщиках" мигрантов

Источник: Корреспондент.net

Лидеры стран "Большой семерки" на саммите в Канаде в субботу, 9 июня, обсудили угрозу неконтролируемой миграции и способы урегулирования этой проблемы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы также обсудили вопрос неконтролируемой миграции и угрозу, которую она представляет, как для национальной безопасности США, так и для других групп и стран", – сказал он.

По словам Трампа, "страны G7 привержены идее решить вопрос миграции через создание условий, при которых мигранты могут оставаться и процветать в своих родных странах".