G7 приветствует новую программу Украины и МВФ

Источник: Корреспондент.net

Послы стран Большой семерки приветствуют договоренность Украины и Международного валютного фонда (МВФ) начать новую программу stand-by на 3,9 млрд долларов. Об этом в понедельник, 22 октября, говорится в сообщении Группы поддержки Украины в соцсети Тwitter.

Согласно сообщению, эта договоренность - ключевой шаг к обеспечению экономического роста Украины.

"Послы стран Большой семерки приветствуют достигнутую между МВФ и украинской властью договоренность на уровне специалистов о новой программе в формате stand-by. Ключевой шаг на пути обеспечения будущей экономической стабильности Украины и продолжения экономического роста", - говорится в посте.